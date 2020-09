Banco BPM sotto pressione in Borsa: incertezza futuro alimenta speculazione (Di venerdì 18 settembre 2020) (TeleBorsa) – Banco BPM riporta una performance negativa settimanale del 7,52%, con i prezzi che sono stati respinti con forza dalle seguenti resistenze: 1,468 euro dell’8 giugno 20201,565 euro del 21 luglio 20201,532 euro del 10 settembre 2020 Il titolo non è riuscito a beneficiare nemmeno dell’andamento positivo dei BTP dell’ultimo periodo e della futura cessione del portafoglio di UTP (unlikely to pay) di 1,5 miliardi di euro, con le offerte attese dagli investitori per il prossimo 1 ottobre. In occasione della presentazione dei risultati semestrali del 2020, dove la banca milanese ha annunciato un utile netto pari a 105,2 milioni di euro, in contrazione dell’82,5%, rispetto al risultato netto di 603 milioni realizzato nello stesso periodo dello scorso anno, l’ad Giuseppe Castagna non ha escluso ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Tele) –BPM riporta una performance negativa settimanale del 7,52%, con i prezzi che sono stati respinti con forza dalle seguenti resistenze: 1,468 euro dell’8 giugno 20201,565 euro del 21 luglio 20201,532 euro del 10 settembre 2020 Il titolo non è riuscito a beneficiare nemmeno dell’andamento positivo dei BTP dell’ultimo periodo e della futura cessione del portafoglio di UTP (unlikely to pay) di 1,5 miliardi di euro, con le offerte attese dagli investitori per il prossimo 1 ottobre. In occasione della presentazione dei risultati semestrali del 2020, dove la banca milanese ha annunciato un utile netto pari a 105,2 milioni di euro, in contrazione dell’82,5%, rispetto al risultato netto di 603 milioni realizzato nello stesso periodo dello scorso anno, l’ad Giuseppe Castagna non ha escluso ...

