Ballando con le stelle | per lui un super-ruolo | voci incontrollate su Antonio Razzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) Novità per: l'ex senatore, ballerino e rivelazione su Tik Tok, tona da Milly Carlucci. Ovviamente acon le, il programma del sabato sera in prima serata presto su Rai 1. Per lui un posto nell'antigiuria. È questa una delle prime novità di. L'ex senatore non sarà solo, ma con Gianni Ippoliti e Rossella Erra, ex ‘ambasciatrice del pubblico' di Vieni da me, il programma che conduceva Caterina Balivo sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. “Dopo la politica ho voglia di fare tv”, raccontaa Libero. “Per me è una grande opportunità visto che incontro amici ballerini con cui ho vissuto un periodo bellissimo durante la mia esperienza a”, ...