Ava Max, ‘Heaven & Hell’ – Recensione Album (Di venerdì 18 settembre 2020) Ava Max era destinata a diventare una pop star. Crescendo, la cantante nativa del Wisconsin ha ascoltato artisti del calibro di Mariah Carey Lady Gaga, Beyoncé ed altre dive della musica mondiale, studiando il loro mestiere nella speranza di diventare un giorno come loro. Ed ecco fatto che tutte queste influenze si sentono sull’Album di debutto della 26enne, “Heaven & Hell” e con questo si è spianata la strada per far parlar di se. Heaven & Hell è diviso in due parti come un disco in vinile, con l’ottava canzone, “Torn”, che rappresenta una sorta di purgatorio infatti Ava Max, durante il bridge canta: “sono divisa tra paradiso ed inferno” (I’m torn in between heaven and hell). La prima metà ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) Ava Max era destinata a diventare una pop star. Crescendo, la cantante nativa del Wisconsin ha ascoltato artisti del calibro di Mariah Carey Lady Gaga, Beyoncé ed altre dive della musica mondiale, studiando il loro mestiere nella speranza di diventare un giorno come loro. Ed ecco fatto che tutte queste influenze si sentono sull’di debutto della 26enne, “Heaven; Hell” e con questo si è spianata la strada per far parlar di se. Heaven; Hell è diviso in due parti come un disco in vinile, con l’ottava canzone, “Torn”, che rappresenta una sorta di purgatorio infatti Ava Max, durante il bridge canta: “sono divisa tra paradiso ed inferno” (I’m torn in between heaven and hell). La prima metà ...

DivinaCommediaQ : RT @mcrrythenight: ASCOLTANDO LA DIVINA COMMEDIA DEL POP TARGATA AVA MAX... INIZIAMO - felixpierp : Sia per tenere un buon ritmo, sia per ricordare quanto le donne sono, di gran lunga, psicologicamente più volitive… - RockRt66 : Ava Max - H.E.A.V.E.N. [Official Lyric Video] - richqi2010 : #RiQiNetMusicNewSongs Ava Max (@AvaMax) - H.E.A.V.E.N. - MSTERMINAJ : Qual nome da fa base da Ava max? -

Ultime Notizie dalla rete : Ava Max A PRIMARADIO Who’s Laughing Now di AVA... TG-PRIMARADIO Ava Max: «Più spazio alle donne di potere»

Dopo il successo mondiale di singoli come «Sweet but Psycho», «Torn» e «Kings and Queens», Ava Max pubblica il suo primo album in studio, «Heaven and Hell». Dal bisogno di nutrire la sua anima per com ...

AVA MAX esce “Heaven & Hell” l’album di debutto della popstar

“HEAVEN & HELL” rappresenta la luce e il buio, il buono e il cattivo, il diavolo e l’angelo posato sulle tue spalle. Parlo delle dualità e delle sfide che dobbiamo affrontare ogni giorno. Alcune canzo ...

Ava Max: il suo primo album è "Heaven & Hell"

Esce domani, venerdì 18 settembre, HEAVEN & HELL il primo album della popstar internazionale Ava Max. Al suo interno, oltre al successo che l’ha resa famosa ‘Sweet but Psycho’, ( Triplo Disco di Plati ...

Dopo il successo mondiale di singoli come «Sweet but Psycho», «Torn» e «Kings and Queens», Ava Max pubblica il suo primo album in studio, «Heaven and Hell». Dal bisogno di nutrire la sua anima per com ...“HEAVEN & HELL” rappresenta la luce e il buio, il buono e il cattivo, il diavolo e l’angelo posato sulle tue spalle. Parlo delle dualità e delle sfide che dobbiamo affrontare ogni giorno. Alcune canzo ...Esce domani, venerdì 18 settembre, HEAVEN & HELL il primo album della popstar internazionale Ava Max. Al suo interno, oltre al successo che l’ha resa famosa ‘Sweet but Psycho’, ( Triplo Disco di Plati ...