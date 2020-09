Reggina | Charpentier positivo al coronavirus

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 settembre 2020) Gabriel, calciatore in prestito dal Genoa, è risultatoal. Il nuovo acquisto dellaè stato subito posto in quarantena e osserverà l’isolamento per quindici giorni come previsto dal protocollo sanitario della Figc. Lo ha comunicato lo stesso club calabrese, che ha aggiunto come il calciatore, asintomatico, è stato trasferito in mattinata al Grande Ospedale Metropolitano della città.