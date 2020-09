Pillole di Week 1 – Rookies | sorprese | certezze e vittorie sfumate in extremis

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 17 settembre 2020) La1 di NFL 2020 ha dato i suoi primi verdetti, messo in luce molti deiarrivati dall’ultimo draft e ribaltato alcuni pronostici. UN’ARMA IN PIÙ Il kickoff tra Chiefs e Texans ha rivelato alla NFL la nuova arma nell’arsenale offensivo di Andy Reid. Edwards-Helaire ha contribuito, da assoluto protagonista, alla vittoria di Kansas City, con numeri e giocate di chi sembra un veterano della lega. JAX C’È Una gara giocata rispondendo colpo su colpo agli attacchi portati a segno da Rivers e i Colts. Jacksonville ha tenuto alta la concentrazione per tutta la gara, ribaltando il punteggio al momento giusto. Isembrano essersi inseriti bene nei meccanismi, sia della difesa, con C.J. Henderson protagonista del suo primo intercetto in NFL, sia in attacco, con Laviska Shenault ...