Milan, Paquetà al Lione? Ipotesi scambio con Depay (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Milan è in contatto con il Lione per la cessione di Paquetà: il club francese potrebbe proporre uno scambio con Depay Il Milan è in contatto da diversi giorni per la cessione di Lucas Paquetà al Lione. Il centrocampista brasiliano è valutato intorno ai 30 milioni di euro, cifra che fa tentennare il club francese. Come riportato da Sky Sport, il Lione potrebbe proporre uno scambio alla pari con Memphis Depay, ormai fuori dai radar del Barcellona e in scadenza di contratto nel 2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilè in contatto con ilper la cessione di Paquetà: il club francese potrebbe proporre unoconIlè in contatto da diversi giorni per la cessione di Lucas Paquetà al. Il centrocampista brasiliano è valutato intorno ai 30 milioni di euro, cifra che fa tentennare il club francese. Come riportato da Sky Sport, ilpotrebbe proporre unoalla pari con Memphis, ormai fuori dai radar del Barcellona e in scadenza di contratto nel 2021. Leggi su Calcionews24.com

