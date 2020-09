Mercoledì 16 Settembre 2020 – 258ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 17 settembre 2020) seduta Ora inizio: 11:00 La Presidenza ha Comunicato all’Assemblea che il Governo, in data 12 Settembre 2020, ha presentato il ddl di conversione del decreto-legge n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai Comuni. La Presidenza ha altresì Comunicato che in data 9 Settembre 2020 il Presidente della Repubblica ha nominato giudice della Corte costituzionale la professoressa Emanuela Navarretta. L’Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 23 Settembre alle ore 10. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 17 settembre 2020)Ora inizio: 11:00 La Presidenza haall’Assemblea che il Governo, in data 12, ha presentato il ddl di conversione del decreto-legge n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai Comuni. La Presidenza ha altresìche in data 9il Presidente della Reha nominato giudice della Corte costituzionale la professoressa Emanuela Navarretta. L’Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 23alle ore 10. Powered by WPeMatico

