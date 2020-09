Mattarella incontra Steinmeier. Il presidente tedesco: «Vorrei abbracciarti ma non si può» – Il video (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 17 settembreIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato a Milano il suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale nel capoluogo lombardo. A Palazzo Reale i due capi di Stato hanno ascoltato le testimonianze di alcuni ex pazienti italiani di Covid-19, ospitati dalle strutture sanitarie tedesche durante i mesi peggiori della pandemia. «Sono tanti mesi che non ci vediamo. Era la volta buona per abbracciarsi, ma non si può», ha esordito Steinmeier. Poi, con il volto coperto dalla mascherina, ha aggiunto scherzosamente: «Sono molto contento, anche se non si vede». Il primo paziente che i due presidenti hanno incontrato ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 17 settembreIldella Repubblica Sergiohato a Milano il suo omologo, Frank-Walter, in visita ufficiale nel capoluogo lombardo. A Palazzo Reale i due capi di Stato hanno ascoltato le testimonianze di alcuni ex pazienti italiani di Covid-19, ospitati dalle strutture sanitarie tedesche durante i mesi peggiori della pandemia. «Sono tanti mesi che non ci vediamo. Era la volta buona per abbracciarsi, ma non si può», ha esordito. Poi, con il volto coperto dalla mascherina, ha aggiunto scherzosamente: «Sono molto contento, anche se non si vede». Il primo paziente che i due presidenti hannoto ...

