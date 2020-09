Il nuovo album dei Prodigy sarà dedicato a Keith Flint (Di giovedì 17 settembre 2020) I lavori sul nuovo album dei Prodigy sono ripresi. Il pubblico è in hype fortissimo, e con ragione, da quando nel luglio 2019 la band aveva postato una foto scattata dall’interno dello studio che mostrava Liam Howlett alle prese con la sua consolle accompagnata dalla didascalia: “Siamo tornati in studio per fare un po’ di rumore”. Nelle ultime ore i Prodigy hanno postato una nuova immagine che questa volta mostra un pupazzo vintage accompagnato dalla didascalia: “Back on the beats”, letteralmente: “Si ritorna sui beat”. La novità arriva a ridosso del compleanno del compianto Keith Flint che oggi, 17 settembre, avrebbe compiuto 51 anni. La band gli ha dedicato un post pieno di affetto e malinconia: ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) I lavori suldeisono ripresi. Il pubblico è in hype fortissimo, e con ragione, da quando nel luglio 2019 la band aveva postato una foto scattata dall’interno dello studio che mostrava Liam Howlett alle prese con la sua consolle accompagnata dalla didascalia: “Siamo tornati in studio per fare un po’ di rumore”. Nelle ultime ore ihanno postato una nuova immagine che questa volta mostra un pupazzo vintage accompagnato dalla didascalia: “Back on the beats”, letteralmente: “Si ritorna sui beat”. La novità arriva a ridosso del compleanno del compiantoche oggi, 17 settembre, avrebbe compiuto 51 anni. La band gli haun post pieno di affetto e malinconia: ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo album Nomadi: nuovo album e passaggio alla BMG Spettakolo.it Tommaso Paradiso, cast d’eccezione per video di Ricordami: Andrea Delogu e Francesco Montanari

Il percorso verso il debutto da solista per Tommaso Paradiso si è arricchito con Ricordami di un’altra importante casella. Il brano è infatti il quarto singolo estratto dall’ormai imminente primo albu ...

Vinilica vol. 66 – Mudimbi

All’anagrafe Michel Mudimbi, ma tutti lo conosciamo semplicemente come Mudimbi artista italo-congolese appassionato di rap da sempre, nel 2017 debutta nel mercato discografico con il suo primo disco “ ...

Bertè, tanti progetti per celebrare i 70 anni dell’Artista

Esce il 18 settembre la prima di cinque iconiche pubblicazioni 70 Bertè Edition per il 40° dell’album in formato Picture Disc inedito e da collezione Il 20 settembre 2020 Loredana Bertè compie 70 anni ...

