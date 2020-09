I giochi Xbox Series S occuperanno meno di quelli Series X (Di giovedì 17 settembre 2020) Due settimane fa Microsoft ha annunciato prezzi e data di uscita per Xbox Series X e Xbox Series S. A seguito di un intervista a Jason Ronald è emerso che Come è stato già detto la console Xbox Series S rappresenta una versione meno potente rispetto alla sorella Xbox Series X. Infatti, non avrà il 4K ma garantirà una risoluzione di 1440p, oltre ad essere priva del lettore disco. Come abbiamo detto poc’anzi in un intervista Jason Ronald, direttore del program management di Xbox, ha chiarito che i giochi Series S saranno più leggeri di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 settembre 2020) Due settimane fa Microsoft ha annunciato prezzi e data di uscita perX eS. A seguito di un intervista a Jason Ronald è emerso che Come è stato già detto la consoleS rappresenta una versionepotente rispetto alla sorellaX. Infatti, non avrà il 4K ma garantirà una risoluzione di 1440p, oltre ad essere priva del lettore disco. Come abbiamo detto poc’anzi in un intervista Jason Ronald, direttore del program management di, ha chiarito che iS saranno più leggeri di ...

