Garmin ha presentato Forerunner 745 | un passo oltre la corsa

Leggi su wired

(Di giovedì 17 settembre 2020) C’era una volta il dispositivo da polso per la. Con il passare del tempo le sfaccettature, esigenze e tipologie dei praticanti di uno sport diventato ultra popolare si sono moltiplicate e con loro anche le tipologie di accessori tech, il tutto con differenze percepibili anche dai non addetti ai lavori. Da queste premesse nasce il nuovo745 (499 euro) di, dedicato al runner più evoluto in grado d’apprezzare le sue funzioni destinate alla pista e alle modalità d’allenamento avanzate anche nel ciclismo e nel nuoto. Il 745 è fatto su misura per il podista che si cimenta anche nel triathlon olimpico o nel mezzo Ironman e non ha bisogno della potenza e dell’autonomia del più evoluto945 pensato invece per le ultra trail e per le gare di ...