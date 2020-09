Elisabetta Canalis in fuga da Los Angeles | “L’aria è tossica | ci sono un sacco di incendi”

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Stiamo lasciando Los, l’aria è, ciundi incendi. Molte persone stanno lasciando la città, ovviamente chi può farlo, perché l’aria è davvero irrespirabile”. A dirlo èche, in un video pubblicato sui social, annuncia di aver deciso di lasciare Los, la città dove vive con la famiglia, a causa degli incendi che ormai da giorni assediano la città. L’ex velina parla dall’auto a bordo della quale viaggia edescrive uno scenario quasi apocalittico: la metropoli californiana sembra non essere più quella del suo illustre passato, il Covid ha contribuito al suo lento declino, fatto di degrado e criminalità. Ora anche gli ...

In un video postato su Instagram, Elisabetta Canalis si lancia nell'esplorazione degli accenti sardi. Insieme a due amici, la showgirl confronta l'accento di Cagliari, Sassari e Nuoro. Fuga da Los Angeles per Elisabetta Canalis che con la figlia Skyler e alcuni amici ha preferito raggiungere la villa di amici a Palm Springs. La città dove la showgirl sarda vive da anni è avvolta dal fumo degli incendi.