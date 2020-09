Conte: "Al referendum voterò sì. L'abolizione dei patti di Dublino? Una svolta" (Di giovedì 17 settembre 2020) A domanda diretta su cosa voterà al referendum del prossimo 20 settembre, Giuseppe Conte risponde in maniera altrettanto diretta: "Ho già annunciato la mia preferenza per il 'sì'. Ritengo che la riduzione dei parlamentari non comprometta la funzionalità del lavoro del Parlamento". A tre giorni dal voto il presidente del Consiglio ha ribadito quindi la sua volontà di esprimersi a favore del taglio dei parlamentari. Lo ha fatto parlando coi giornalisti a margine di una visita a sorpresa all'istituto comprensivo di Tor Bella Monaca, quartiere della periferia est della Capitale. è la sua seconda dalla riapertura delle scuole dopo quella di due giorni fa a Norcia. I fondi del Recovery per potenziare la scuola "Sono qui per dimostrare che i radar del governo sulla scuola non si spengono dopo il ... Leggi su agi (Di giovedì 17 settembre 2020) A domanda diretta su cosa voterà aldel prossimo 20 settembre, Giusepperisponde in maniera altrettanto diretta: "Ho già annunciato la mia preferenza per il ';'. Ritengo che la riduzione dei parlamentari non comprometta la funzionalità del lavoro del Parlamento". A tre giorni dal voto il presidente del Consiglio ha ribadito quindi la sua volontà di esprimersi a favore del taglio dei parlamentari. Lo ha fatto parlando coi giornalisti a margine di una visita a sorpresa all'istituto comprensivo di Tor Bella Monaca, quartiere della periferia est della Capitale. è la sua seconda dalla riapertura delle scuole dopo quella di due giorni fa a Norcia. I fondi del Recovery per potenziare la scuola "Sono qui per dimostrare che i radar del governo sulla scuola non si spengono dopo il ...

