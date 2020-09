Al referendum voterò no, perché così è solo un taglio al buio (Di giovedì 17 settembre 2020) Non penso debba trasformarsi in una guerra di religione. Un referendum è un referendum: ognuno nell'urna elettorale è davanti alla sua coscienza. Nel mio partito, Articolo Uno, abbiamo deciso per la ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 settembre 2020) Non penso debba trasformarsi in una guerra di religione. Unè un: ognuno nell'urna elettorale è davanti alla sua coscienza. Nel mio partito, Articolo Uno, abbiamo deciso per la ...

