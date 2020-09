Troppi casi di coronavirus | la scuola apre a ottobre | la decisione del sindaco

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Dall’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di Crisi della Regione è di nuovo il numero di nuovi positivi alin Campania: sono 136 a fronte, però, di meno tamponi: sono 3.895 i nuovi tamponi analizzati, di meno rispetto a quelli analizzati dei giorni scorsi. I dati comunicati dall’unità di crisi sono quelli del 15 settembre. In totale sono 9.351 i positivi da inizio pandemia in Campania, a fronte di 505.463 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 60 guariti, che portano il numero complessivo a 4.819 (tra questi ci contano 4.815 completamente guariti e 4 clinicamente guariti). I decessi, invece, sono fermi a 452. A fronte dell’aumento dei contagi, soprattutto nel comune che governa, ildi Castellammare di Stabia ha deciso di ...

