The Invincible è uno strabiliante thriller sci-fi next-gen realizzato da ex CD Projekt RED e Techland (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un nuovo studio che raccoglie sviluppatori di due team talentuosissimi all'interno di un mercato in continua crescita? Lo studio è Starward Industries, i team talentuosissimi sono CD Projekt RED (The Witcher 3, Cyberpunk 2077) e Techland (Dead Island, Dying Light e sequel) e il mercato in continua crescita è ovviamente la Polonia. Con delle promesse di questo tipo il primissimo progetto annunciato non può che attirare l'attenzione, anche perché sembra già piuttosto promettente.The Invincible viene presentato come un thriller sci-fi ambientato sul pianeta Regis III in una versione alternativa della storia in cui la Guerra Fredda non è mai finita con le superpotenze mondiali che hanno continuato a focalizzarsi quasi solo sulla corsa allo spazio portando la rivalità tra le ...

Lo sviluppatore di Cracovia Starward Industries ha annunciato The Invincible, un thriller di fantascienza in prima persona ambientato in una timeline retro-futura e basato sull’omonimo romanzo di Stai ...

Conoscete Starward Industries? Probabilmente no, ed è più che comprensibile. Si tratta di un giovanissimo studio di sviluppo con ambizioni tripla A fondato a Cracovia da alcuni sviluppatori che si son ...

