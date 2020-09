Scuola: Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), irregolarità. Anief decide ricorsi ai Tar regionali (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono stati commessi tantissimi errori - afferma Anief - soprattutto in alcune province come Milano e Roma dove i numeri sono grandissimi e gli uffici scolastici si sono rifiutati di esaminare la grande quantità di reclami Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono stati commessi tantissimi errori - afferma- soprattutto in alcune province come Milano e Roma dove i numeri sono grandissimi e gli uffici scolastici si sono rifiutati di esaminare la grande quantità di reclami

