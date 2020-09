Sabrina Salerno | una squadra di calcio ora porta il suo nome | “Siamo tutti degli anni Ottanta | meritava un tributo sentito e sincero”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La curva sinuosa di un corpo femminile apparentemente nudo e la dicitura Società sportiva. La finissima rabona dalla terra di Messi e Butragueno è compiuta. Unadia sette spagnola, più precisamente di Siviglia, ha dedicato il proprioalla celebre cantante italiana. La notizia rita dal sito web Marca ha subito fatto il giro del mondo. Già, perché “la Sabri” nazionale è una gloria artistica e una bellezza mozzafiato che il mondo ci invidia. Figuriamoci per un agguerrito manipolo di giocatori disui trent’. Boys, boys, boys è entrato nell’ “anima” trae Novanta e non ...

SabrinaSalerno : A Siviglia nasce la squadra di calcio 'Sabrina Salerno' Un gruppo di ragazzi ha deciso di fondare un team di Futbo… - Radio105 : A Siviglia hanno dedicato una squadra a @SabrinaSalerno! #SabrinaSalerno #Siviglia #15settembre #Radio105 - RaiSport : ?? Nasce la terza squadra #Siviglia: è il '#SabrinaSalerno' I fondatori sono aficionados della show girl: 'Ci ha fa… - JovenAdso : RT @SabrinaSalerno: A Siviglia nasce la squadra di calcio 'Sabrina Salerno' Un gruppo di ragazzi ha deciso di fondare un team di Futbol-7… - Noovyis : (Sabrina Salerno, una squadra di calcio ora porta il suo nome: “Siamo tutti degli anni Ottanta, meritava un tributo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno

LiberoQuotidiano.it

Dopo avere riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo con le sue canzoni, oggi Sabrina Salerno può vantare anche una società di calcio in suo onore. A Siviglia è nata la "Società Sportiva Sabr ...Sabrina Salerno è davvero una bellezza sena tempo. A dimostrarlo un ennesimo omaggio ricevuto dalla showgirl. Ma di cosa si tratta? Sabrina Salerno è senza alcun dubbio un personaggio che attira tanti ...I "boys boys boys" sono cinque o otto, tanti quanti ne servono per giocare una partita di calcetto o calciotto, ma in questo caso, ad andare nel pallone è stata tutta una società sportiva, spagnola, c ...