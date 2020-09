(Di giovedì 17 settembre 2020) Non ci può essereFund senza un taglio netto allee con un occhio al debito. È scritto chiaramente tra le Linee Guida per il Piano Nazionale di Ripresa inviato ieri al...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT questa mattina è stato in visita a Norcia dove ha incontrato gli studenti dell'Istit… - Palazzo_Chigi : Punto stampa del Presidente @GiuseppeConteIT ?? In diretta da Norcia - Palazzo_Chigi : Avvio anno scolastico, nota della Presidenza del Consiglio - Meadmandedeg : RT @RobertoLocate14: Il primo vaffa-day grillino è stato lanciato 10 anni fa. Abbiamo visto i risultati: casta su casta, il mare li ha port… - ilmessaggeroit : Palazzo Chigi ai ministri: «Se volete il Recovery dovete tagliare le spese» -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Chigi

Per garantire serena campagna elettorale e referendaria. F.Greco ringrazia per numerose adesioni. Cariati (Cs), mercoledì 16 settembre 2020 – Voglio ringraziare i colleghi amministratori che, numerosi ...Flavio Briatore, come sta dopo tre settimane di Covid-19 e due tamponi negativi? «Bene, ho appena fatto quasi cinque chilometri di camminata. Sono a Monaco, ho ripreso il lavoro normale di prima». Che ...Un incontro tra governo e sindacati, domani alle 17, per valutare le modifiche da apportare al sistema previdenziale in vista della scadenza di quota 100, provvedimento che non sarà riproposto al term ...