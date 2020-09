Los Angeles va a fuoco, Elisabetta Canalis fugge dalla città: "Aria tossica" - (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novella Toloni L'ex velina è scappata da Los Angeles dove i numerosi incendi stanno rendendo l'Aria irrespirabile. Il racconto della Canalis sui social network Tempi bui per la bella Los Angeles. L'incremento esponenziale dei senzatetto, che riempiono i marciapiedi dei lussuosi "boulevard", non bastava. Ci si sono messi anche gli incendi a rendere invivibile la città californiana. E così tutti scappano dalla metropoli anche Elisabetta Canalis, che sui social network ha parlato di una situazione ormai al limite. L'ex velina sarda ha scelto Los Angeles come luogo dove lavorare e vivere con la sua famiglia. Ma la città californiana non è più quella di una volta dove per ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novella Toloni L'ex velina è scappata da Losdove i numerosi incendi stanno rendendo l'irrespirabile. Il racconto dellasui social network Tempi bui per la bella Los. L'incremento esponenziale dei senzatetto, che riempiono i marciapiedi dei lussuosi "boulevard", non bastava. Ci si sono messi anche gli incendi a rendere invivibile la; californiana. E così tutti scappanometropoli anche, che sui social network ha parlato di una situazione ormai al limite. L'ex velina sarda ha scelto Loscome luogo dove lavorare e vivere con la sua famiglia. Ma la; californiana non è più quella di una volta dove per ...

delpieroale : Foto appena pubblicata @ Los Angeles, California - ilPostSport : Nessuno prima dei Nuggets di Nikola Jokic e Jamal Murray era mai riuscito a rimontare due serie consecutive da uno… - MediasetTgcom24 : Agguato ad agenti a Los Angeles, Trump: se muoiono pena di morte per aggressore #usa - Kobeesque : AVEVANO IL SUPER TEAM ERANO I FAVORITI PER L'ANELLO MA HANNO PERSO UN VANTAGGIO DI 3-1 CON IL NUMERO 104 LA SQU… - readyplayer1__ : RT @meex90: Los Angeles sarà sempre purple and gold -

Ultime Notizie dalla rete : Los Angeles Los Angeles va a fuoco, Elisabetta Canalis fugge dalla città: "Aria tossica" ilGiornale.it Chadwick Boseman, Marvel renderà omaggio all'attore nelle prossime cover dei fumetti

Marvel Comics sta preparando una linea da dedicare a Chadwick Boseman. A partire dalle nuove uscite la maggior parte dei titoli Marvel avrà una striscia nera nella parte superiore della cover in onore ...

Vasco Rossi risponde (per le rime) Nicola Porro

Vasco Rossi non le manda mai a dire, risponde per le rime all’articolo che il sito di Nicola Porro gli ha dedicato. Il conduttore di “Quarta Repubblica” ha dato spazio sul suo sito ad un’invettiva con ...

Black Widow slitterà ancora, Soul della Pixar direttamente su Disney+?

Sfortunatamente, gli effetti dell’emergenza Covid-19 continuano a riflettersi sull’industria cinematografica. Come apprendiamo grazie a Variety, è quasi certo che l’atteso Black Widow, il cinecomic Ma ...

Marvel Comics sta preparando una linea da dedicare a Chadwick Boseman. A partire dalle nuove uscite la maggior parte dei titoli Marvel avrà una striscia nera nella parte superiore della cover in onore ...Vasco Rossi non le manda mai a dire, risponde per le rime all’articolo che il sito di Nicola Porro gli ha dedicato. Il conduttore di “Quarta Repubblica” ha dato spazio sul suo sito ad un’invettiva con ...Sfortunatamente, gli effetti dell’emergenza Covid-19 continuano a riflettersi sull’industria cinematografica. Come apprendiamo grazie a Variety, è quasi certo che l’atteso Black Widow, il cinecomic Ma ...