L’omicidio di Don Roberto Malgesini il prete degli ultimi | non diventi propaganda politica

È stato ucciso due volte, don Roberto Malgesini. Dalla persona che lo ha accoltellato davanti alla chiesa di san Rocco di Como, dove operava e ospitava alcuni senza dimora e migranti. Ma anche, durante la giornata, da una destra assetata di propaganda sovranista che si è lanciata sul suo corpo, innalzandolo a simbolo dei danni dell'accoglienza incontrollata. A colpire il parroco 51enne con una serie di coltellate è stato un 53enne tunisino senza dimora e senza permesso di soggiorno, indicato dalla parrocchia stessa come una persona con problemi psichici. Era uno dei beneficiari del supporto e dell'assistenza di Don Roberto, chiamato "il prete degli ultimi", colui che si batteva contro la disumanità

