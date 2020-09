(Di mercoledì 16 settembre 2020) Qualche giorno fa il professor Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova e Massimo Galli, direttore delle malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano spiegavano quali fossero i rischi della riduzione dellada 14 a 7. Senza tampone a tutti alla fine del periodo di isolamento la possibilità di mandare in giro degli asintomatici sarebbe cresciuta in modo considerevole. Si è poi parlato della possibilità di unadi 10. Ma il CTS ha fermato tutto. Lanon verrà accorciata, almeno per ora: sono necessarie altre valutazioni. Spiega Repubblica: Ieri il Comitato tecnico scientifico ha discusso della riduzione a 7 a 10del periodo di tempo durante il quale si osserva se compaiono i ...

Noovyis : (La quarantena resta di 14 giorni) Playhitmusic - - TerrinoniL : La quarantena resta di 14 giorni. Braccio di ferro sull’alta velocità - flori_bella : RT @repubblica: La quarantena resta di 14 giorni. Braccio di ferro sull’alta velocità - repubblica : La quarantena resta di 14 giorni. Braccio di ferro sull’alta velocità - aboutgerry : ??Le notizie della sera 1??Conte: 'Se studenti non rispettano norme, tutti a casa'. 2??Israele, lockdown fino al 1… -

Ultime Notizie dalla rete : quarantena resta

La Repubblica

Roma, 15 settembre 2020 - Non c'è chiusura da parte del Cts verso la riduzione della quarantena da 14 ad almeno 10 giorni. Ma la decisione non verrà presa oggi. Sarebbe questo l'orientamento che il Co ...Altri 125 casi di Covid rilevati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Di questi, 64 sono asintomatici, individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. In 55 erano gi ...Chi non conosce ormai Antonello Giannelli, presidente dell’Anp (Associazione nazionale presidi). Da mesi è sulla breccia e sta con il fiato sul collo della ministra Azzolina e del governo tutto. Giann ...