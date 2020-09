Juventus, pronto l’assalto a Aouar? (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Juventus è ancora in corsa per Houssem Aouar, gioiello dell’Olympique Lione. I bianconeri sono alla ricerca del colpo di calciomercato per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo ed il francese di origini algerine sarebbe perfetto. Nelle ultime ore, la pista che porta a Suarez si è raffreddata con l’uruguaiano che, probabilmente, resterà un sogno di fine estate. Così, il desiderio proibito di Paratici e compagnia, a questo punto, è diventato il numero otto del Lione, che poco più di un mese fa ha contribuito con le sue prestazioni a eliminare i piemontesi dalla Champions League mettendo definitivamente fine al rapporto tra la “Vecchia Signora” e Maurizio Sarri. Aouar (Getty Images)Aouar, la valutazione spaventa la Juventus ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laè ancora in corsa per Houssem, gioiello dell’Olympique Lione. I bianconeri sono alla ricerca del colpo di calciomercato per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo ed il francese di origini algerine sarebbe perfetto. Nelle ultime ore, la pista che porta a Suarez si è raffreddata con l’uruguaiano che, probabilmente, resterà un sogno di fine estate. Così, il desiderio proibito di Paratici e compagnia, a questo punto, è diventato il numero otto del Lione, che poco più di un mese fa ha contribuito con le sue prestazioni a eliminare i piemontesi dalla Champions League mettendo definitivamente fine al rapporto tra la “Vecchia Signora” e Maurizio Sarri.(Getty Images), la valutazione spaventa la...

