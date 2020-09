Il CALDO esagerato è una FOLLIA. Ce ne renderemo conto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Estate? Sì, ci sta, dopotutto siamo ancora a Settembre e le belle giornate si sprecano. Altri tempi staremmo già discutendo delle perturbazioni atlantiche, delle condizioni meteo autunnali, del cambio di stagione. Ma non oggi, non nell’epoca del riscaldamento globale. Se fossero giornate di sole, magari in compagnia dell’Anticiclone delle Azzorre, tutto sarebbe più gradevole. Invece no, come al solito siamo costretti a parlare di lui, del fido compagno di viaggio: l’Anticiclone africano. Diciamo che a noi italiani ci sta andando relativamente bene, nel senso che qui in Italia le anomalie termiche sono (tra virgolette”) contenute. Il CALDO esagerato porterà sicuramente condizioni meteo estreme Al di là delle Alpi se la stanno passando molto peggio, con anomalie che come ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Estate? Sì, ci sta, dopotutto siamo ancora a Settembre e le belle giornate si sprecano. Altri tempi staremmo già discutendo delle perturbazioni atlantiche, delle condizioni meteo autunnali, del cambio di stagione. Ma non oggi, non nell’epoca del riscaldamento globale. Se fossero giornate di sole, magari in compagnia dell’Anticiclone delle Azzorre, tutto sarebbe più gradevole. Invece no, come al solito siamo costretti a parlare di lui, del fido compagno di viaggio: l’Anticiclone africano. Diciamo che a noi italiani ci sta andando relativamente bene, nel senso che qui in Italia le anomalie termiche sono (tra virgolette”) contenute. Ilporterà sicuramente condizioni meteo estreme Al di là delle Alpi se la stanno passando molto peggio, con anomalie che come ...

Settembre si sta ora distinguendo per il clima eccessivamente caldo non solo in Italia, ma anche su parte dell’Europa. Non è però una novità assoluta! Siamo sempre più abituati alle fasi di caldo tard ...

Le procedure in aereo sono molto rigide per la sicurezza e l'incolumità di tutti e per salvaguardare anche la strumentazione di bordo. Una turista ha pensato che l'esagerato caldo, che aveva provato d ...

