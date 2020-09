Fondi Lega: Pd, Fontana faccia ripartire da zero Lombardia Film Commission (Di mercoledì 16 settembre 2020) Milano, 16 set. (Adnkronos) - “Tutte le scelte compiute da Regione Lombardia nella scorsa legislatura e nella presente non sono state orientate a far funzionare la Lombardia Film Commission per i suoi scopi, ma per altri. Ora Fontana e la sua giunta devono ripartire da zero, iniziando con la richiesta di rescindere il rapporto di consulenza con Scillieri, come gli abbiamo chiesto formalmente, e di rinnovare al più presto l'organismo di vigilanza, con la massima garanzia di assenza di conflitti di interesse". E' quanto chiedono Paola Bocci e Fabio Pizzul, consigliera e capogruppo del Pd in Regione Lombardia, dopo l'arresto dei tre commercialisti vicini alla Lega, fra cui Michele Scillieri, per la presunta vendita a prezzi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Milano, 16 set. (Adnkronos) - “Tutte le scelte compiute da Regionenella scorsa legislatura e nella presente non sono state orientate a far funzionare laper i suoi scopi, ma per altri. Orae la sua giunta devonoda, iniziando con la richiesta di rescindere il rapporto di consulenza con Scillieri, come gli abbiamo chiesto formalmente, e di rinnovare al più presto l'organismo di vigilanza, con la massima garanzia di assenza di conflitti di interesse". E' quanto chiedono Paola Bocci e Fabio Pizzul, consigliera e capogruppo del Pd in Regione, dopo l'arresto dei tre commercialisti vicini alla, fra cui Michele Scillieri, per la presunta vendita a prezzi ...

fattoquotidiano : Fondi Lega, scontro Salvini-Carofiglio su La7. “Siete ossessionati”. “Non risponde mai, è un esperto di vittimismo… - HuffPostItalia : Inchiesta fondi Lega, quei 19 milioni finiti a Cipro e alle Cayman - fattoquotidiano : Fondi Lega, il commercialista arrestato all’imprenditore indagato: “Riusciresti anche a venderci i gel?”. Così si p… - luisa_chiari : RT @Virus1979C: Fondi Lega, l'ex centralinista di via Bellerio: 'I commercialisti arrestati? Dal 2014 erano di casa in sede, avevano un uff… - Virus1979C : Fondi Lega, l'ex centralinista di via Bellerio: 'I commercialisti arrestati? Dal 2014 erano di casa in sede, avevan… -