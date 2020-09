Coronavirus, mascherine: quali sono le più sicure e come ci proteggono (Di mercoledì 16 settembre 2020) Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante mascherine e pochi volti, avrebbe scritto Pirandello se quell’Uno, nessuno e centomila potesse essere riadattato ai mala tempora che corrono. E nei mala tempora, l’emergenza sanitaria per il Coronavirus continua a predominare, a scandire il tempo cadenzando vita ed abitudini. La pandemia ha riscritto la nostra quotidianità, i costumi, il vocabolario. Ciò che prima era osservabile solo negli ospedali, solo in casi di estrema necessità come l’uso di una mascherina sul viso, oggi è uso comune di fondamentale importanza. Se nemmeno più del saluto col gomito ci si può fidare, ritenuto in tempi recenti dall’OMS come potenzialmente non meno pericoloso di una stretta di mano, oltre al ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tantee pochi volti, avrebbe scritto Pirandello se quell’Uno, nessuno e centomila potesse essere riadattato ai mala tempora che corrono. E nei mala tempora, l’emergenza sanitaria per ilcontinua a predominare, a scandire il tempo cadenzando vita ed abitudini. La pandemia ha riscritto la nostra quotidianità, i costumi, il vocabolario. Ciò che prima era osservabile solo negli ospedali, solo in casi di estrema necessitàl’uso di una mascherina sul viso, oggi è uso comune di fondamentale importanza. Se nemmeno più del saluto col gomito ci si può fidare, ritenuto in tempi recenti dall’OMSpotenzialmente non meno pericoloso di una stretta di mano, oltre al ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mascherine Coronavirus, mascherine filtranti spesso non calzano bene alle donne Adnkronos MANFREDI “DA LUNEDÌ UNIVERSITÀ IN PRESENZA”/ “Discoteche? Non abbassiamo la guardia”

Il ministro dell’università Manfredi ha parlato anche del numero degli iscritti presso le varie facoltà ai microfoni di Sky Tg24. L’esponente del governo temeva un crollo, e invece: “I numeri del pass ...

Dipendente scolastico positivo al Coronavirus a Petrosino, attività didattica sospesa

Si registra un nuovo caso di Coronavirus a Petrosino. Lo ha reso noto il sindaco Gaspare Giacalone. Si tratta si un dipendente scolastico e sono già state attivate tutte le procedure per lo screening ...

Scuole chiuse per studenti e prof positivi: tutti i casi di coronavirus nelle ultime ore

Era inevitabile, forse, perché il ritorno a scuola è avvenuto "in un contesto nuovo e non facile in ragione della pandemia", per usare le parole del premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di p ...

