Chiesa Juventus, sfida al Milan: “I bianconeri tornano fortemente in corsa” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chiesa Juventus – Non solo la prima punta. Paratici pronto a piazzare un colpo importante sulla fascia, ovvero Chiesa. La Juventus è tornata sul calciatore figlio d’arte, che al momento non sembra intenzionato a rinnovare con i viola. Federico Chiesa la stella della Fiorentina da tempo viene corteggiato dalla Juventus e dal direttore sportivo Fabio Paratici che intravedono nel potenziale del giocatore il rinforzo ideale per il futuro della Juventus. Chiesa Juventus, le ultimissime sul talento viola La Repubblica di Firenze infatti ha fatto il punto sulla situazione Federico Chiesa, che come dicevamo poc’anzi è al centro dell’interesse delle squadre ai vertici del campionato. ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 settembre 2020)– Non solo la prima punta. Paratici pronto a piazzare un colpo importante sulla fascia, ovvero. Laè tornata sul calciatore figlio d’arte, che al momento non sembra intenzionato a rinnovare con i viola. Federicola stella della Fiorentina da tempo viene corteggiato dallae dal direttore sportivo Fabio Paratici che intravedono nel potenziale del giocatore il rinforzo ideale per il futuro della, le ultimissime sul talento viola La Repubblica di Firenze infatti ha fatto il punto sulla situazione Federico, che come dicevamo poc’anzi è al centro dell’interesse delle squadre ai vertici del campionato. ...

infoitsport : Repubblica FI - Juventus e Milan alla finestra per Chiesa - infoitsport : Sport Mediaset, la Juventus torna su Chiesa. Agnelli vuole regalarlo a Pirlo - DaveMcFly23 : @UTDTruth @Tactical_Times Scrivo in italiano per essere preciso. Se le cose andranno come vanno spesso la Juventus… - MomentiCalcio : Fiorentina, Commisso avvisa Milan e Juventus: Chiesa può partire, ma non per meno di 60 milioni - news24_napoli : Calciomercato Milan – La Juventus è tornata su Chiesa: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa Juventus Chiesa alla Juventus, calciomercato: l’affare si fa grazie a Douglas Costa JuveLive Calciomercato Juventus, Dzeko vicinissimo e non solo: c’è un nome nuovo!

Calciomercato Juventus – Paratici pronto all’affondo decisivo per Edin Dzeko, ma occhio alle sorprese: spunta anche un altro grande nome MERCATO JUVE – Il calciomercato bianconero non è per deboli di ...

Chiesa vale almeno 55 milioni. Commisso sa che deve definire la situazione

Cosa ne sarà del giovane esterno viola? Tocca a Rocco trovare una soluzione per il presente ma anche per il futuro Su La Nazione spazio anche al tema più caldo del calciomercato della Fiorentina. Quel ...

Sportmediaset – Tra Juventus e Federico Chiesa non è finita

Su Federico Chiesa piomba la Juventus. È questa la notizia di qualche minuto fa lanciata da Claudio Raimondi a Sportmediaset. Sull’ attaccante viola che da giorni si è detto e scritto in orbita Milan, ...

Calciomercato Juventus – Paratici pronto all’affondo decisivo per Edin Dzeko, ma occhio alle sorprese: spunta anche un altro grande nome MERCATO JUVE – Il calciomercato bianconero non è per deboli di ...Cosa ne sarà del giovane esterno viola? Tocca a Rocco trovare una soluzione per il presente ma anche per il futuro Su La Nazione spazio anche al tema più caldo del calciomercato della Fiorentina. Quel ...Su Federico Chiesa piomba la Juventus. È questa la notizia di qualche minuto fa lanciata da Claudio Raimondi a Sportmediaset. Sull’ attaccante viola che da giorni si è detto e scritto in orbita Milan, ...