Calenda a Zingaretti | «Continui a prendere calci nel sedere da Grillo e compagni | è una follia»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Un nuovo attacco di Carloal Pd. «Io davvero, Nicola, non capisco il senso di continuare anelda Beppe. Mah». Il leader di Azione lo scrive su Twitter. E posta una dichiarazione diin cui il leader M5S dice che «la sinistra ha poche idee, la destra non ne ha. Noi ne abbiamo qualcuna».: «Renzi? Lui appoggia il governo…» È l’ennesimo affondo contro i dem. Poche ore prima, infatti,era andato giù duro.«Io non sono con Renzi intanto perché lui appoggia il governo. In Puglia, tra l’altro, Emiliano è un signore che ha responsabilità gravissime sulla ...