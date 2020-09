Calciomercato – Inter 7 cessioni per 5 acquisti: il punto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Inter attende le cessioni prima di procedere con ulteriori acquisti Dopo l’arrivo di Hakimi e Kolarov rallenta il Calciomercato dell’Inter che prima di puntare a nuovi acquisti si dovrà dedicare alle cessioni. Sulla lista delle partenze ci sono 6 giocatori oltre a Godin ormai vicino al passaggio al Cagliari. Da queste cessioni (Joao Mario, Vecino, Candreva, Asamoah, Dalbert e Brozovic) il club nerazzurro conta di ricavare il tesoretto da reinvestire per completare la rosa di Conte. CalciomercatoIl primo tassello di rinforzo sarà Arturo Vidal che ormai aspetta solamente l’uscita di Godin prima di diventare a tutti gli effetti nerazzurri. Gli altri colpi saranno l’esterno sinistro (uno tra ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020)attende leprima di procedere con ulterioriDopo l’arrivo di Hakimi e Kolarov rallenta ildell’che prima di puntare a nuovisi dovrà dedicare alle. Sulla lista delle partenze ci sono 6 giocatori oltre a Godin ormai vicino al passaggio al Cagliari. Da queste(Joao Mario, Vecino, Candreva, Asamoah, Dalbert e Brozovic) il club nerazzurro conta di ricavare il tesoretto da reinvestire per completare la rosa di Conte.Il primo tassello di rinforzo sarà Arturo Vidal che ormai aspetta solamente l’uscita di Godin prima di diventare a tutti gli effetti nerazzurri. Gli altri colpi saranno l’esterno sinistro (uno tra ...

