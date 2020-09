Belen Rodriguez pensa soltanto ad Antonino Spinalbese

Leggi su aciclico

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Quando abbiamo sentito, pochi giorni fa, ci ha fatto capire che quella con, hairstylist di Coppola, non era un’avventura. E, infatti, ecco la showgirl con il ragazzo e gli amici più stretti – compreso l’inseparabile Mattia Ferrari – mentre prendono un aperitivo al Radetzky Cafè, locale vicino a casa dellae al salone dove lavora il giovane parrucchiere. Ma non solo: dopo aver incrociato il suo ex, Gianmaria Antinolfi – che, arrivato al bar per conto proprio, sembra averle lanciato sguardi di fuoco –si è diretta con, verso le 11 di sera, a casa propria. E fa molto discutere un video che il giovane ha postato la mattina seguente sulla propria pagina Instagram, perché ...