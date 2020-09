Barça-Girona, Suarez e Vidal esclusi anche dalla seconda amichevole (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ancora un’esclusione per due tra i calciatori più chiacchierati del Barcellona. Il tecnico blaugrana, Ronald Koeman, ha infatti deciso di non convocare per la seconda amichevole di oggi contro il Girona sia Vidal che Suarez, come successo in occasione del primo test contro il Gimnastic De Terragona. Una nuova esclusione che rende ancora più intricato il futuro dei due calciatori, nonostante come vi abbiamo già spiegato, la Juventus abbia ormai virato su Dzeko. Foto: Twitter Vidal L'articolo Barça-Girona, Suarez e Vidal esclusi anche dalla seconda amichevole proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ancora un’one per due tra i calciatori più chiacchierati del Barcellona. Il tecnico blaugrana, Ronald Koeman, ha infatti deciso di non convocare per ladi oggi contro ilsiache, come successo in occasione del primo test contro il Gimnastic De Terragona. Una nuovaone che rende ancora più intricato il futuro dei due calciatori, nonostante come vi abbiamo già spiegato, la Juventus abbia ormai virato su Dzeko. Foto: TwitterL'articolo Barça-proviene da Alfredo ...

