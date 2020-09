Anna Lou Castoldi reciterà in “Baby 3”: “Figlia d’arte? Non dite così” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Anna Lou Castoldi è nel cast di Baby 3, la serie italiana di Netflix, ma non vuole essere chiamata “figlia d’arte”. Baby è stata una produzione Netflix che ha ottenuto un enorme successo di pubblico, tanto da essere rinnovata per altre due serie dopo la prima. La storia delle giovani e bellissime “adolescenti perdute” della Roma Bene quest’anno si arricchirà però … L'articolo Anna Lou Castoldi reciterà in “Baby 3”: “Figlia d’arte? Non dite così” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 settembre 2020)Louè nel cast di Baby 3, la serie italiana di Netflix, ma non vuole essere chiamata “figlia d’arte”. Baby è stata una produzione Netflix che ha ottenuto un enorme successo di pubblico, tanto da essere rinnovata per altre due serie dopo la prima. La storia delle giovani e bellissime “adolescenti perdute” della Roma Bene quest’anno si arricchirà però … L'articoloLoureciterà in “Baby 3”: “Figlia d’arte? Noncosì” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

