Altro che elezioni Regionali, la sopravvivenza del governo Conte passa dal Recovery Fund (Di mercoledì 16 settembre 2020) Altro che Regionali, la sopravvivenza del governo passa dal Recovery Fund Le elezioni Regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari in programma il prossimo 20 e 21 settembre sono senza dubbio due scogli importanti per il governo, ma la vera partita per la sua sopravvivenza, l’esecutivo se la gioca sui fondi del Recovery Fund. Ne è consapevole lo stesso premier Conte, che nella giornata di martedì 15 settembre, nel corso di una visita a Norcia ha dichiarato: “Se il governo perde la sfida del Recovery Fund avete il diritto di mandarci a casa”. È ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020)che, ladeldalLee il referendum sul taglio dei parlamentari in programma il prossimo 20 e 21 settembre sono senza dubbio due scogli importanti per il, ma la vera partita per la sua, l’esecutivo se la gioca sui fondi del. Ne è consapevole lo stesso premier, che nella giornata di martedì 15 settembre, nel corso di una visita a Norcia ha dichiarato: “Se ilperde la sfida delavete il diritto di mandarci a casa”. È ...

Non perché snobbi il campionato italiano o i campionati nazionali, tutt'altro. Anzi, sono una grande palestra e mi hanno formato. Ma credo che a 35 anni avere l'opportunità di fare campionati al ...

IL GIARDINO DI LILITH: Femministe al Rogo

“Io stessa non sono mai stata in grado di scoprire cosa è esattamente il femminismo; so solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino.” ( ...

Uova: perché non bisogna mai lavarle e come capire se sono davvero fresche

Intorno alle uova ruotano tantissimi falsi miti e diciamo pure bufale. Demonizzate per anni, perché accusate di contenere colesterolo e procurare danni al fegato, sono state ampiamente rivalutate dall ...

