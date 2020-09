Violenti e pieni di precedenti: perché gli assassini di Willy erano a piede libero? (Di martedì 15 settembre 2020) C’è una domanda alla quale nessuno è riuscito ancora a fornire risposte valide e che racchiude meglio di tante altre il dramma, insopportabile, della morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni a 21 anni a Colleferro, piccolo Comune nella città metropolitana di Roma. Perché quella banda violenta che lo ha aggredito era a piede libero nonostante i precedenti penali? Perché, nonostante le tantissime segnalazioni di chi era costretto a fare i conti ogni giorno con quelle persone così violente, sprezzanti, nessuno era mai intervenuto per fermarli? Interrogativi che suonano più inquietanti col passare dei giorni, delle settimane, scandite dalle testimonianze di chi conosceva bene Mario Pincarelli e Francesco Belleggia e soprattutto i fratelli Bianchi, Gabriele ... Leggi su ilparagone (Di martedì 15 settembre 2020) C’è una domanda alla quale nessuno è riuscito ancora a fornire risposte valide e che racchiude meglio di tante altre il dramma, insopportabile, della morte diMonteiro Duarte, ucciso a calci e pugni a 21 anni a Colleferro, piccolo Comune nella città metropolitana di Roma. Perché quella banda violenta che lo ha aggredito era anonostante ipenali? Perché, nonostante le tantissime segnalazioni di chi era costretto a fare i conti ogni giorno con quelle persone così violente, sprezzanti, nessuno era mai intervenuto per fermarli? Interrogativi che suonano più inquietanti col passare dei giorni, delle settimane, scandite dalle testimonianze di chi conosceva bene Mario Pincarelli e Francesco Belleggia e soprattutto i fratelli Bianchi, Gabriele ...

AicardiClaudio : RT @NFratoianni: Salvini e Meloni avranno ancora il coraggio di non riconoscere l'emergenza #omotransfobia a cui la politica deve dare una… - RRmpinero : RT @NFratoianni: Salvini e Meloni avranno ancora il coraggio di non riconoscere l'emergenza #omotransfobia a cui la politica deve dare una… - matteotti_g : RT @NFratoianni: Salvini e Meloni avranno ancora il coraggio di non riconoscere l'emergenza #omotransfobia a cui la politica deve dare una… - DarioMorabito88 : RT @NFratoianni: Salvini e Meloni avranno ancora il coraggio di non riconoscere l'emergenza #omotransfobia a cui la politica deve dare una… - CarmeloMontana2 : RT @NFratoianni: Salvini e Meloni avranno ancora il coraggio di non riconoscere l'emergenza #omotransfobia a cui la politica deve dare una… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenti pieni Alghero. Il Sindaco Conoci: "Nessun dialogo con i violenti" Il Tamburino Sardo Nubifragio a Rosolini, filmato shock sulle strade sommerse d’acqua (VIDEO)

Tanta la paura per i residenti di Rosolini, centro agrumicolo a sud di Siracusa, per il violento nubifragio abbattutosi nel fine settimana che ha trasformato le strade in fiumi in piena. Panico per i ...

“Luigi Palena assolto con formula piena: non ha commesso il fatto”

Bari – Manfredonia, 15 settembre 2020. In seguito all’udienza svoltasi ieri presso la Corte d’Appello di Bari, Luigi Palena, residente a Manfredonia ma nato a San Giovanni Rotondo il 25 agosto 1970, è ...

GP Mugello: vittoria per Hamilton, Leclerc ottavo, due bandiere rosse e incidenti

Due bandiere rosse, tre partenze, incidenti brutti, violenti, ma per fortuna nessuno dei piloti coinvolti ha riportato danni fisici. Il primo Gran Premio del Mugello è stato da paura, ma a differenza ...

Tanta la paura per i residenti di Rosolini, centro agrumicolo a sud di Siracusa, per il violento nubifragio abbattutosi nel fine settimana che ha trasformato le strade in fiumi in piena. Panico per i ...Bari – Manfredonia, 15 settembre 2020. In seguito all’udienza svoltasi ieri presso la Corte d’Appello di Bari, Luigi Palena, residente a Manfredonia ma nato a San Giovanni Rotondo il 25 agosto 1970, è ...Due bandiere rosse, tre partenze, incidenti brutti, violenti, ma per fortuna nessuno dei piloti coinvolti ha riportato danni fisici. Il primo Gran Premio del Mugello è stato da paura, ma a differenza ...