Parma: affaticamento muscolare per Gervinho, allenamento differenziato per lui

Qualche problema per Gervinho, che oggi non si è allenato con il resto dei giocatori del Parma. A comunicarlo è il club crociato tramite il report giornaliero dell'allenamento. L'ex Roma ha accusato un affaticamento muscolare, e per questo motivo ha svolto lavoro differenziato. Terapie e lavoro sul campo, invece, per Marcello Gazzola e Matteo Scozzarella, mentre Riccardo Gagliolo ha svolto solamente terapie.

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di attivazione seguiti da un’esercitazione tecnica e ...

