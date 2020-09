Juventus-Dzeko, intesa totale: l'affare però andrà in porto solamente se Milik dirà di sì alla Roma (Di martedì 15 settembre 2020) Se Milik dirà sì alla Roma allora anche il trasferimento di Dzeko alla Juve andrà in porto, in caso contrario i bianconeri forzeranno la mano per Suarez. Leggi su 90min (Di martedì 15 settembre 2020) Seallora anche il trasferimento diJuve; in, in caso contrario i bianconeri forzeranno la mano per Suarez.

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Napoli e Roma hanno trovato un accordo per Milik che non ha ancora accettato il trasferimento… - AdriJuve64 : RT @RidTheRock: #Dzeko aspetta #Milik che aspetta la #Juventus che aspetta #Suarez che aspetta l’esame di italiano che al mercato Agnelli c… - JosephDifranc20 : Secondo una ridicola ricostruzione giornalistica Fabio Paratici dovrebbe in queste ore pregare Milik ad accettare l… -