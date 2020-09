Johnny lo zingaro catturato in Sardegna | La fuga è sempre per amore

(Di martedì 15 settembre 2020) Martina Piumatti Giuseppe Mastini, conosciuto comelo; statoin un ovile in provincia di Sassari. Era scappato il 6 settembre dopo un permesso premio Anche questa volta non ce l'ha fatta. Giuseppe Mastini, più noto comelo, 60 anni e al terzo tentativo di; stato arrestato oggi 8.15 in un ovile tra Terrata sud e Zuari (Sassari).; statolì a pochi chilometri dal carcere di massima sicurezza di Bancali dove dallo scorso 6 settembre, grazie a un permesso premio, non era più rientrato. Gli agenti uomini del servizio centrale operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Sassari dopo aver battuto decine ...

Giuseppe Mastini, conosciuto meglio come ‘Johnny Lo Zingaro’ è stato catturato. L’ergastolano è stato trovato dalla Polizia in un casolare in provincia di Sassari, in Sardegna. Evaso dieci giorni fa ...L'ergastolano Giuseppe Mastini, noto come Johnny Lo Zingaro, ha beneficiato dal febbraio del 2019 di una dozzina di permessi premio concessi dal tribunale di sorveglianza di Sassari. Una media di uno ...Roma, 15 set. (askanews) - La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, ha arrestato in Sardegna Giuseppe Mastini noto come "johnny lo zingaro", evaso dal carcere qualche ...