Intesa al 98,89% di Ubi Banca Ufficializzata la revoca dei titoli dalla Borsa (Di martedì 15 settembre 2020) Intesa arriverà a controllare il 100% del capitale di Ubi e così non avrà soci di minoranza. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 15 settembre 2020)arriverà a controllare il 100% del capitale di Ubi e così non avrà soci di minoranza.

hbk_89 : RT @eleonora_trotta: Venerdì lo sblocco, anticipato su @calciomercatoit. Poi contatti continui fino all’intesa di oggi tra #Roma e #Napoli… - hbk_89 : RT @NonSoloJuve: ??”#Milik potrebbe rifiutare la Roma.” [Momblano, ore 22.30] ??”Raggiunta base d’intesa tra Roma e Napoli (3mln di prestito… - hbk_89 : RT @DiMarzio: #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - hbk_89 : RT @HCE__: Roma e Napoli hanno raggiunto stasera base di intesa per Milik, 3m prestito, 15m obbligo, 7 bonus piutttosto facili, 25 compless… - hbk_89 : RT @jason05_: GDM: Questa sera Roma e Napoli hanno raggiunto un'intesa sul trasferimento di Milik: 3 milioni di prestito+15 milioni di obbl… -