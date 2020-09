Inseguiti e speronati in scooter dal branco | 20enne arrestato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – I Carabinieri della Stazione di Sorrento hanno eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di undi Santa Maria la Carità (Na) gravemente indiziato dei reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento, in concorso con altri soggetti. I fatti per cui si procede si sono verificati a Sorrento la note del 9 giugno dell’anno scorso. Le indagini, espletate dai Carabinieri e coordinate dalla Procura, hanno consentito di accertare che la persona arrestata, alla guida di uno, insieme ad un complice, minorenne, identificato, e ad altri 4 complici, non identificati, a bordo di altri motocicli, aveva affiancato e speronato lo ...