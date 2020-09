Grande Fratello Vip 5, ascolti in calo, il debutto meno visto di sempre (Di martedì 15 settembre 2020) La prima puntata del Grande Fratello Vip 5 non ha totalizzato gli ascolti sperati, anzi è stata la meno vista di sempre. Il debutto della seconda edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è stato battuto dalle repliche de Il commissario Montalbano. Ecco nei dettagli i dati di ascolto. Grande Fratello Vip 5 ascolti prima puntata: il reality di Alfonso Signorini ottiene il 19% di share La prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini non ha brillato negli ascolti essendo stata battuta dal diretto competitor de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti e Cesare Bocci su Rai 1. Nel dettaglio la prima puntata del reality ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 settembre 2020) La prima puntata delVip 5 non ha totalizzato glisperati, anzi è stata lavista di. Ildella seconda edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è stato battuto dalle repliche de Il commissario Montalbano. Ecco nei dettagli i dati di ascolto.Vip 5prima puntata: il reality di Alfonso Signorini ottiene il 19% di share La prima puntata della quinta edizione delVip, condotta da Alfonso Signorini non ha brillato negliessendo stata battuta dal diretto competitor de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti e Cesare Bocci su Rai 1. Nel dettaglio la prima puntata del reality ...

