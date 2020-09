Gigi D’Alessio regala l’album a un fan in difficoltà | “Mandami l’indirizzo | pecché si nu grand’omm”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 settembre 2020)D’Alessiol’album a un fan che sui social ha confessato di non avere le possibilità di comprarlo. Il successo di Buongiorno continua con un gesto di cuore del cantautore napoletano. Nelle ultime ore, infatti, un uomo ha lamentato una condizione di difficoltà in cui versa la sua famiglia, e questo gli impedisce di comprare il disco del suo artista preferito. “Me lo comprerei con tutto il cuore”, scrive l’utente in dialetto napoletano prima di scrivere che non ne ha la possibilità. Per questo ragazzo il “buongiorno” diD’Alessio è quasi un grido di speranza, visto che – come racconta lui stesso – si ritrova a vivere ancora in casa della madre insieme a sua moglie e ai suoi figli. Nonostante questo, scrive il fan del cantautore, non ...