GF Vip Patrizia De Blanck me ne vado torno a casa

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 15 settembre 2020)Deha trascorso la sua prima notte dentro ladel “GF Vip” ma non è andata bene e appena sveglia dice: «Me ne». La contessa non ha dormito e questa mattina si è lamentata con i compagni d’avventura intenti a fare colazione. Il problema è il letto su cui deve riposare: «Sono venuta malgrado i consigli dei miei fisioterapisti perché avevo dato la mia parola», ha sottolineato parlando della sua lussazione all’anca. Il letto dei concorrenti, infatti, sarebbe troppo duro per la Dee se la situazione non dovesse cambiare sarebbe pronta a fare i bagagli e ad andarsene. «Mi hanno detto che mi portano un materasso vediamo, ma poi con quelle luci come si fa a dormire», ha aggiunto. A venirle in ...