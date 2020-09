Germania | ZEW sorprende | sentiment migliora nonostante Brexit e Covid

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) –a sorpresa a settembre l’indice ZEW tedesco, che sintetizza ildelle imprese sulle condizioni economiche future. L’indice ZEW, indicatore anticipatore deldell’economia nei prossimi mesi, è salito a 77,4 punti dai 71,5 precedenti. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è superiore alle aspettative, che indicavano un calo a 69,8 punti. Recuperano un po’ anche le aspettative sulle condizioni attuali, a -66,2 punti da -81,3. Amnche in questo caso sono state superate le attese degli analisti, che ijndicavano un ulteriore deterioramento a -72 punti. “Gli esperti continuano ad aspettarsi una notevole ripresa dell’economia tedesca. Il blocco dei colloqui sullae l’aumento dei casi ...

(Teleborsa) - Migliora a sorpresa a settembre l'indice ZEW tedesco, che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L'indice ZEW, indicatore anticipatore del sentiment ...Alle 10:36 il Dax perde lo 0,09%, Cac40 sale dello 0,03%. Quotazione del Ftse Mib in calo dello 0,19% Bene le azioni Fca, +5,5% dopo nuovi accordi con Psa Futures Usa positivi, EUR/USD ancora a quota ...