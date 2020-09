“Elisabetta Gregoraci non entra”. GF Vip, all’ultimo salta il suo ingresso nella Casa, ecco perché (Di martedì 15 settembre 2020) Lunedì 14 settembre è finalmente iniziato il GF Vip. La quinta edizione è sempre condotta da Alfonso Signorini, che quest’anno oltre a Pupo sarà affiancato da Antonella Elia. Venti i ‘vipponi’ partecipanti, alcuni entrati già in Casa altri in attesa di farlo venerdì prossimo. La prima sera hanno varcato la famosa porta rossa Matilde Brandi, Fausto Leali, Patrizia De Blanck, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, Flavia Vento, Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta. Ma era previsto un altro attesissimo ingresso che non è avvenuto. E si è subito aperto il giallo: dov’è Elisabetta Gregoraci? Gli spettatori hanno subito iniziato a bombardare i social con questa domanda non vedendo arrivare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Lunedì 14 settembre è finalmente iniziato il GF Vip. La quinta edizione è sempre condotta da Alfonso Signorini, che quest’anno oltre a Pupo sarà affiancato da AntoElia. Venti i ‘vipponi’ partecipanti, alcuni entrati già inaltri in attesa di farlo venerdì prossimo. La prima sera hanno varcato la famosa porta rossa Matilde Brandi, Fausto Leali, Patrizia De Blanck, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, Flavia Vento, Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta. Ma era previsto un altro attesissimoche non è avvenuto. E si è subito aperto il giallo: dov’è Elisabetta? Gli spettatori hanno subito iniziato a bombardare i social con questa domanda non vedendo arrivare la ...

