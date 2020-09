Chi sono gli stregoni dei virus: "Giocare con loro? Pericoloso..." (Di martedì 15 settembre 2020) Giuseppe Aloisi Ecco perché sarebbe meglio evitare qualunque sperimentazione sui virus: il parere dello scienziato americano che inchioda i giri economici della ricerca medico-scientifica La ricerca sui virus può comportare effetti imprevisti. E quindi sarebbe meglio evitare proprio opere d'ingegnerizzazione sui patogeni. Il senso delle dichiarazioni di Richard H. Ebright è più o meno questo. Non parliamo di uno scienziato qualunque, ma di un biologo molecolare di chiara fama internazionale. Uno che ha studiato anche ad Harvard e che ora dirige un laboratorio di tutto rispetto negli Stati Uniti, oltre ad insegnare biologia chimica all'Università. Il fatto è - dice il docente - che i virus possono essere equiparati alle "armi biologiche". E già questo è ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Giuseppe Aloisi Ecco perché sarebbe meglio evitare qualunque sperimentazione sui: il parere dello scienziato americano che inchioda i giri economici della ricerca medico-scientifica La ricerca suipuò comportare effetti imprevisti. E quindi sarebbe meglio evitare proprio opere d'ingegnerizzazione sui patogeni. Il senso delle dichiarazioni di Richard H. Ebright è più o meno questo. Non parliamo di uno scienziato qualunque, ma di un biologo molecolare di chiara fama internazionale. Uno che ha studiato anche ad Harvard e che ora dirige un laboratorio di tutto rispetto negli Stati Uniti, oltre ad insegnare biologia chimica all'Università. Il fatto è - dice il docente - che iposessere equiparati alle "armi biologiche". E già questo è ...

