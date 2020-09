CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Tatarusanu, Milan vuole fare cose importanti Donnarumma? Giovane solo per età, fare secondo portiere è sfida - Alessan34958222 : RT @MilanPress_it: Tatarusanu: 'Sono cresciuto con il concetto di squadra. Ho sempre seguito il calcio. Tutti i bambini sognano di arrivare… - Ibrahim32639035 : RT @MilanPress_it: Tatarusanu: 'Sono cresciuto con il concetto di squadra. Ho sempre seguito il calcio. Tutti i bambini sognano di arrivare… - MilanPress_it : Tatarusanu: 'Sono cresciuto con il concetto di squadra. Ho sempre seguito il calcio. Tutti i bambini sognano di arr… - saulbettercall : Se esistesse ancora un minimo di meritocrazia nel calcio Tatarusanu ruberebbe il posto a quella merda di Donnarumma… -

(ANSA) - MILANO, 15 SET - "Sento la fiducia del club, vedo che la società vuole fare cose importanti. Sono riusciti a fare operazioni importanti in questo periodo di mercato, sono fiducioso": è la con ...Prime parole di Ciprian Tatarusanu da nuovo giocatore del Milan: "La società vuole fare cose importanti. Sono riusciti a fare grandi operazioni in questo period ...Il volo internazionale resta la prima buona notizia: il Milan torna in Europa 644 giorni dopo l’ultima volta. Fu battuto in Grecia dall’Olympiacos ed eliminato ai gironi. K.o. tecnico. A cui, l’estate ...