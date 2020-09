Briatore: 'Non per sminuire ma ho avuto una polmonite peggiore, dal Covid si può guarire' (Di martedì 15 settembre 2020) commenta 'Non voglio minimizzare la malattia', ma 'lo scorso anno sono stato molto male, ho avuto una polmonite per la quale sono stato ricoverato anche in quel caso al San Raffaele e sono stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) commenta 'Non voglio minimizzare la malattia', ma 'lo scorso anno sono stato molto male, hounaper la quale sono stato ricoverato anche in quel caso al San Raffaele e sono stato ...

repubblica : Flavio Briatore: 'Sono stato peggio quando ho avuto la polmonite' - VittorioSgarbi : @stanzaselvaggia Avrebbero ricoverato anche te in terapia intensiva, in marzo. Ma il Covid non ti ha voluto.… - DavidBlack1980 : RT @confundustria: #Briatore «Lo scorso anno ho avuto una polmonite peggiore. Non bisogna alimentare l'isteria collettiva» Il Barman del B… - ilgiornale : Flavio Briatore torna a ruggire dopo essere guarito dal Covid e racconta la sua esperienza personale col virus, non… - loxsidves : RT @groucho_wa: @SkyTG24 Al signore in questione sfugge che a noi non importa nulla di quanto dura sia stata per lui, ma quanto dura potreb… -