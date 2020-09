Bill Gates | «In autunno il numero dei morti tornerà quello della primavera»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 settembre 2020) Mentre da più parti si cerca di trovare rassicurazioni su come sarà il prossimo inverno e sul fatto che la tanto attesa seconda ondata del coronavirus potrebbe non arrivare,è pessimista. Il magnate americano ha parlato dal suo ufficio, durante una video conferenza con cinque media europei, tra cui La Stampa in esclusiva per l’Italia, in occasione del «Goalkeepers report», rapporto che la sua Fondazione prepara ogni anno alla vigilia dell’Assemblea Generale dell’Onu «Pessimista su come sarà l’nell’emisfero settentrionale. Se non avremo interventi ildei, anche negli Usa, tornerà ai livelli». La notizia buona è che diversi ...