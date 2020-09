Agricoltura | dal Mipaaf via a sostegno finanziario imprenditoria femminile

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos) - Al via oggi il portale “” sul sito di Ismea che sosterrà l'erogazione, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva pari a 15 milioni di euro, di mutui a tasso zero, fino a un massimo di 300mila euro, tassello importante di una strategia per valorizzare e rafforzare la presenza delle donne in. Lo ribadisce il ministro dell', Teresa Bellanova. "Un obiettivo per me fondamentale, confermato dai dati che dicono come il settore primario sia tra i maggiormente attrattivi per le donne che vogliono fare impresa, e come questo lo abbia modificato sostanzialmente, ad esempio con l'multifunzionale, sociale, quella delle fattorie didattiche e degli agriasilo", spiega. La misura, aperta a tutte le ...