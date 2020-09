Vigilante trova e restituisce un diamante da 6 carati del valore di 150 000 euro

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 14 settembre 2020) Hato per terra unda 6deldi 150milae lo ha restituito al proprietario senza pensarci due volte. La protagonista di questa storia si chiama Alessandria Biondo e, come racconta Il Mattino di Padova, è una 23enne di Venezia che lavora come guardia giurata.